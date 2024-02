Israele–Hamas, news. Gelo Usa su piano di Netanyahu per Gaza. LIVE

La completa smilitarizzazione della Striscia, un "governo" di funzionari locali e senza legami con il terrorismo, la chiusura dell'Unrwa. Nel quinto mese di conflitto, il premier Benyamin Netanyahu ha presentato per la prima volta al gabinetto di sicurezza il piano che per Israele servirà come base per le future discussioni sulla gestione di Gaza nel dopoguerra. Un progetto che l'Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen ha subito respinto e bollato come "destinato al fallimento". "Non avrà mai successo", le ha fatto eco Hamas. Mentre gli Stati Uniti si sono mostrati più che scettici. Mentre nuovi negoziati su una tregua e la liberazione degli ostaggi a Gaza sono in corso a Parigi, due emittenti televisive israeliane riferiscono che la delegazione del loro paese ha ottenuto un mandato con una certa flessibilità e che vi è cauto ottimismo anche se ancora non si registra una svolta. Lo scrive Times of Israel. L'obiettivo è di raggiungere un'intesa prima dell'inizio del mese di Ramadan.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: