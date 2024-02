Medioriente, media: "Passi avanti su ostaggi". Ma Hamas smentisce LIVE

I nuovi colloqui a Parigi - tra il direttore della Cia William Burns, il Qatar, l'Egitto e il capo del Mossad David Barnea - per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza sono stati definiti "molto buoni" e forieri di "significativi progressi” da molte fonti. Ma Hamas frena sulle ricostruzioni dei media e parla di "propaganda israeliana". Nel frattempo, Netanyahu continua ad affrontare le proteste in piazza, con migliaia di persone scese in strada sabato a Tel Aviv, in una manifestazione non autorizzata dalla polizia, che ha risposto con idranti e 19 arresti, e con una fiaccolata a Gerusalemme. Attacchi Usa e Gb contro Houthi nello Yemen: "Colpiti 18 obiettivi".





