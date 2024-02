Medioriente, Israele: “Piano per evacuare civili da zone guerra". LIVE

Israele prepara l'offensiva a Rafah e presenta un piano per l'evacuazione dei civili dalle "zone di combattimento" di Gaza. Lo hanno annunciato i servizi del primo ministro Benjamin Netanyahu. L'annuncio precede l'attesa offensiva israeliana a Rafah, la cittadina nel sud del territorio palestinese che è stata presentata da Netanyahu come "l'ultimo bastione" del movimento islamista Hamas. Davanti all'ambasciata di Israele a Washington un militare della US Air Force si è dato fuoco. Prima di appiccare le fiamme avrebbe detto di "non voler più essere complice del genocidio a Gaza. Questo è un atto di protesta estremo. Free Palestine". Ora è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Proseguono in Qatar le trattative per una tregua.





