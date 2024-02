Guerra Israele-Hamas, media: Egitto costruisce muro a confine con Gaza

Le autorità egiziane, temendo che un'ulteriore spinta militare israeliana verso il Sud di Gaza possa scatenare un'ondata di profughi, starebbero costruendo un muro

di 8 miglia quadrate nel deserto del Sinai, vicino al confine. Lo hanno riferito funzionari egiziani e analisti della sicurezza al Wall Street Journal (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Per settimane, l'Egitto ha cercato di rafforzare la sicurezza lungo la frontiera per tenere lontani i palestinesi, dispiegando soldati e veicoli blindati e rafforzando le recinzioni.