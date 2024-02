Israele diffonde un video di Sinwar in un tunnel di Gaza

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

L'esercito israeliano ha diffuso oggi un video che mostra il capo di Hamas a Gaza Yahya Sinwar in un tunnel nella Striscia. Le immagini risalirebbero al 10 ottobre. Il breve filmato mostra alcune persone, riprese di spalle da una telecamera fissa. Si tratterebbe di Sinwar con la moglie e alcuni dei suoi figli. Sul profilo X dell’Israel Defense Forces il video è accompagnato da questo messaggio: “Avvistato: Yahya Sinwar fugge e si nasconde nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono in superficie sotto il dominio del terrorismo di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi” (GUERRA ISRAELE-HAMAS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).