Washington, morto uomo che si è dato fuoco fuori da ambasciata Israele

E' Aaron Bushnell, soldato dell'aeronautica americana, l'uomo che ha intrapreso un atto di protesta estremo in nome della Palestina. ''Non sarò più complice del genocidio", ha detto prima di appiccare le fiamme nel video pubblicato sui social. All'arrivo dei vigili del fuoco, gli agenti del Secret Service avevano già spento l'incendio: il soldato è stato ttasportato in ospedale ma è deceduto poco dopo ascolta articolo

E' morto in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate Aaron Bushnell, il soldato dell'aeronautica americana che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana a Washington. Il 25enne Bushnell ha registrato un video condiviso sui social media mentre si immolava e invitava a "liberare la Palestina". ''Non sarò più complice del genocidio. Sto per intraprendere un atto di protesta estremo, ma, rispetto a quello che le persone hanno vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale'', ha affermato Bushnell prima di darsi fuoco. L'uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Cosa è successo L'episodio è avvenuto al numero 3500 di International Drivee Northwest, il cuore del quartiere diplomatico della Capitale. L’uomo si è avvicinato all'ingresso dell'ambasciata, gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma lui a un certo punto si è dato fuoco. I vigili del fuoco della Capitale americana in un messaggio su X hanno precisato di aver risposto alle 13:00 (ora locale) a una "chiamata per una persona in fiamme fuori dall'ambasciata israeliana". Al loro arrivo, gli agenti del Secret Service (la polizia statunitense che protegge i leader politici americani, i capi di Stato in visita e in generale i funzionari) avevano già spento l'incendio. leggi anche Manifestazioni pro Palestina a Pisa e Firenze: cariche della polizia

Chi è l’uomo che si è dato fuoco Un portavoce dell'Air Force statunitense ha confermato che a darsi fuoco in segno di protesta è stato "un membro attivo dell'Aeronautica". Il manifestante, grazie al video da lui stesso diffuso sui social, è stato identificato come Aaron Bushnell, soldato 25enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale con "lesioni critiche in pericolo di vita", hanno dichiarato i vigili del fuoco, ed è morto poco dopo. Un portavoce dell'ambasciata israeliana ha poi confermato che nessun membro del personale è rimasto ferito nell'incidente e che l'uomo era "sconosciuto".