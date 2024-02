Guerra Ucraina, Mosca: "Abbattuti 11 droni nemici al confine". LIVE

Un tiratore scelto ucraino ha ucciso due soldati russi nel distretto di Bakhmut, nella regione ucraina di Donetsk (est), da una distanza quasi da record: 2.680 metri. Lo ha reso noto su Telegram il comandante delle forze di terra, Oleksandr Syrsky, come riporta Rbc-Ucraina. "Un lavoro di qualità", ha affermato Syrsky. Lo scorso novembre un ufficiale speciale dei servizi di intelligence interni ucraini (Sbu) ha stabilito un nuovo record mondiale in combattimento uccidendo un soldato russo a una distanza di 3.800 metri. Il record precedente, di 3.540 metri, era stato stabilito in Iraq nel 2017 da un soldato canadese.