Vertice Ue, oggi sul tavolo revisione bilancio e aiuti all'Ucraina

Oggi a Bruxelles si tiene il vertice straordinario. Ieri sera la premier ha avuto un incontro con Orban che ha garantito: "Mi muoverò per equo trattamento di Ilaria Salis". Tensioni per il sostegno a Kiev. Attesa in giornata la manifestazione dei trattori

Gli equilibri europei

Nel vertice di oggi, da una parte ci saranno Viktor Orban e i partiti che da tempo strizzano l'occhio alla Russia, e dall’altra l'Europa e l'Occidente. La presidente del Consiglio, finora solida alleata del premier ungherese, da quando è a Palazzo Chigi ha però cominciato un lento avvicinamento alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. E lo scontro che potrebbe andare in scena tra il capo del governo magiaro e i vertici europei sugli aiuti a Kiev potrebbe segnare un'ulteriore tappa del percorso che porta Meloni e Fratelli d'Italia verso la maggioranza che, dopo le Europee, al Parlamento Ue potrebbe votare la conferma proprio di von der Leyen a capo della Commissione.

Il caso Ilaria Salis

La premier arriva a Bruxelles sull'onda delle polemiche per il caso di Ilaria Salis. "Le ho detto che l'unica cosa di cui sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento" in carcere "e esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento", ha detto Orban parlando con i cronisti al termine dell'incontro con Meloni ieri sera. "Ho detto che ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo", ha aggiunto.

Il tema dell'assistenza all'Ucraina

Ma c'è un altro fattore che ora, sul tema in agenda al vertice, continua a distanziare Meloni e Orban: l'assistenza all'Ucraina. Per la leader di Fdi, era, è e resta imprescindibile. La partita per il governo si potrebbe fare più difficile nel caso l'Ungheria mantenga il suo veto sulla proposta di compromesso dell'Ue. A quel punto, sugli aiuti all'Ucraina si proseguirebbe a 26 ma, un gruppo di Paesi membri a quel punto sarebbe già a pronto a mettere sul tavolo la procedura ex articolo 7 per togliere ad Orban il diritto di voto, e di veto, nei Consigli europei. E cosa farebbe l'Italia? I diplomatici di stanza a Bruxelles non hanno ricevuto istruzioni a riguardo ma fonti qualificate evocano, con una certa consapevolezza, che neanche Roma, in quel caso, farebbe da sponda a Budapest.