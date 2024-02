Ue approva nuovi aiuti all'Ucraina. Due francesi morti a Kherson. LIVE

Via libera all'unanimità del Consiglio europeo a un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina. Firma anche Orban. Zelensky esulta. Meloni protagonista della mediazione. Prossima settimana sarà il Senato americano a votare sui fondi per Kiev. Due francesi sono morti e altri stranieri rimasti feriti in un attacco russo vicino Kherson, rendono noto le autorità ucraine.

L'intelligence militare ucraina Gur ha affermato che una delle sue unità ha distrutto e affondato la nave Ivanovets della flotta russa del Mar Nero.





Gli approfondimenti:

