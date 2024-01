Guerra Ucraina, Blinken: "Kiev diventerà un membro della Nato"

Per quanto riguarda il Medioriente, secondo il segretario di Stato, c'è una "speranza reale" per un accordo sugli ostaggi a Gaza dopo l'incontro di Parigi e precisa che le accuse di genocidio nei confronti di Israele "non hanno merito"

"Le porte della Nato sono aperte, restano aperte, anche per l'Ucraina, che diventerà membro della Nato". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken senza comunque indicare come e quando potrebbe accadere (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).