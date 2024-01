Israele–Hamas, attacco di droni in Giordania, Biden: “Reagiremo”. LIVE

Tre soldati americani uccisi e almeno 'due dozzine' di feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”, ha detto il presidente Biden. Non sono ancora chiare le circostanze e l'origine del blitz che aggrava la tensione in Medio Oriente, mentre a Parigi si tratta su un accordo che sembrava 'vicino' per una tregua di due mesi nei bombardamenti su Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi rapiti il 7 ottobre e ancora prigionieri di Hamas. All'incontro partecipano i vertici dei servizi di Stati Uniti, Israele, Qatar e Egitto. Anche il Giappone ha deciso di sospendere momentaneamente i finanziamenti verso l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, in seguito alle accuse di Israele di una partecipazione di alcuni membri dello staff agli attacchi del 7 ottobre. Tokyo è il nono Paese a sospendere i fondi, così come fatto - tra gli altri - anche da Germania, Stati Uniti e Italia. L'Oms ha lanciato un appello ai Paesi donatori a continuare i finanziamenti. "Tagliarli - ha detto il capo, Tedros Ghebreyesus - non farà altro che danneggiare la popolazione di Gaza che ha un disperato bisogno di sostegno".





