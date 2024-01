Ucraina Russia, Trump: “Eviterò guerra mondiale". LIVE

"Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio a Manchester, New Hampshire, lodando Viktor Orban come un grande leader europeo e assicurando che eviterà la terza guerra mondiale. I tre Stati baltici hanno concordato di dotare i loro confini con la Russia e la Bielorussia di "strutture di difesa" per contrastare eventuali minacce militari, nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina: lo ha annunciato il ministero della Difesa estone. Per la prima volta i servizi segreti militari ucraini hanno detto di avere colpito la Russia con i droni fino nella regione di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin, a quasi mille chilometri dal fronte.





Gli approfondimenti:

