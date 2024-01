Ucraina: "Abbattuti nella notte otto droni russi". LIVE

La difesa aerea russa potrebbe non essere equipaggiata per respingere un attacco su Leningrado proveniente dall'Ucraina. E questo perché i sistemi di difesa russi nell'oblast di Leningrado sono stati attrezzati per contrastare azioni provenienti dalla Nato e non dal sud. Lo scrive l'Isw, l'Istituto per lo studio della guerra, nel suo ultimo rapporto.

''Storicamente la Russia ha schierato la sua difesa aerea nell'area per difendersi da ipotetici attacchi della Nato'', hanno scritto gli analisti. Anche ora, aggiungono, le forze russe stanno costruendo un ''distretto militare di Leningrado'' lungo il confine con la Finlandia per intimidire i membri della Nato ed eventualmente prepararsi per una futura guerra con i Paesi che fanno parte dell'Alleanza. Ma i continui attacchi ucraini contro le risorse militari russe nella regione potrebbero costringere la Russia a cambiare tattica.

''Gli attacchi ucraini nell'oblast di Leningrado potrebbero spingere le forze russe a riposizionare i sistemi di difesa aerea a corto raggio lungo le rotte di volo previste dei droni ucraini per difendere potenziali obiettivi di valore strategico'', ha affermato l'Isw, aggiungendo che se l'Ucraina continua a prendere di mira le retrovie russe potrebbe ''aumentare la pressione sulle difese aeree della Russia in generale''.