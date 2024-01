Israele–Hamas, alta tensione dopo uccisione al-Arouri. LIVE

In Libano oggi i funerali del leader di Hamas al-Arouri, mentre Nasrallah promette "lotta senza limiti" a Israele. Alta tensione in tutto il Medio Oriente il giorno dopo l'uccisione del numero due di Hamas. “Evidente attacco di Israele”, ha detto il leader di Hezbollah. Gli alleati arabi minacciano pesanti rappresaglie. La Germania invita i cittadini tedeschi a lasciare il Libano. L'Egitto sospende la sua mediazione per la tregua e gli ostaggi. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, tornerà in Medio Oriente oggi, dove visiterà numerosi Paesi, incluso Israele. Strage in Iran nell'anniversario dell'uccisione del generale Soleimani, capo dei pasdaran e grande nemico di Israele, in un raid americano. Due esplosioni a Kerman, vicino al cimitero dove è sepolto, hanno fatto almeno 103 morti e centinaia di feriti. Teheran parla di un "attacco terroristico di mercenari di Usa e alleati". Il presidente Raisi e la guida suprema Khamenei assicurano che "gli attentatori saranno puniti".





