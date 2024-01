Guerra Israele-Hamas, a Gaza 40 morti tra Rafah e Khan Yunis. LIVE

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken arriverà questa sera in Turchia, a Istanbul, dove domani incontrerà non solo il ministro degli Esteri Hakan Fidan, ma anche il presidente Recep Tayyip Erdogan. A riportare la notizia del probabile faccia a faccia con Erdogan è la Cnn turca, mentre inizialmente sembrava che l'unico incontro sarebbe avvenuto con il suo omologo turco, il capo della diplomazia Fidan. Si tratta della seconda visita di Blinken in Turchia dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas che ha segnato l'inizio del conflitto in corso in Medio Oriente. Fece scalpore il fatto che in quell'occasione Erdogan partì per Rize, località del Mar Nero, senza incontrare il capo della diplomazia Usa. Blinken, impegnato in un tour che lo porterà in diversi Paesi del Medio Oriente e Mediterraneo, lunedì sarà in Israele.