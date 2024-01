Raid israeliani a Gaza, "Risponderemo" minacciano Hezbollah e Iran

L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni ha lanciato un appello urgente per raccogliere 63 milioni di euro per sostenere la sua risposta ai crescenti e critici bisogni umanitari nei territori palestinesi. In un comunicato, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha affermato che centinaia di migliaia di civili hanno un disperato bisogno di aiuti, ma che ottenerli continua a essere ostacolato da "lunghe procedure di sgombero per i camion umanitari al confine e dalle intense operazione sul terreno e di combattimento". Le "frequenti interruzioni" delle reti di comunicazione hanno inoltre impedito il coordinamento degli aiuti umanitari, così come "l'insicurezza, le strade bloccate e la scarsità di carburante".