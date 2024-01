Inizierà oggi alle 11 la più volte rinviata conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che si sarebbe dovuto tenere inizialmente il 21 dicembre, poi rinviato al 28 dicembre per i problemi di salute della premier e infine fissato per il 4 gennaio. Nelle ultime settimane del 2023 infatti Meloni ha avuto un problema di "otoliti" che l'ha costretta "a letto e al buio", hanno spiegato nei giorni scorsi i suoi collaboratori. L’incontro con la stampa è l'occasione per delineare l'agenda dei prossimi mesi, ma la presidente del Consiglio non potrà non toccare le ultime polemiche, dal caso commesse Anas alla vicenda Pozzolo. Tanti i temi che riportano direttamente ai rapporti con l'Europa, a partire dalla bocciatura dell'aula della Camera della riforma del Mes con il no di Fratelli d'Italia e Lega e l'astensione di Forza Italia. Poi i recenti rilievi del Capo dello Stato Mattarella al disegno di legge sulla Concorrenza non in linea con il diritto europeo sulle proroghe dai tempi troppo lunghi per le concessioni dei commercianti ambulanti.





