Caso Anas, FdI: "Salvini non coinvolto, attendiamo gli sviluppi"

Continuano le polemiche politiche sul caso delle commesse Anas. "C'è un'indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini, né altri esponenti politici", è la posizione di Fratelli d'Italia, che chiede di "attendere gli sviluppi". Sull'inchiesta, che coinvolge Denis e Tommaso Verdini, il Pd e il M5s hanno ribadito la necessità di un'informativa in Parlamento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, che però ha scelto di non riferire, sostenuto dagli alleati di governo che parlano di richiesta "pretestuosa".

Niente informativa Salvini "non ha inserito in agenda alcun intervento in Aula per un'informativa", hanno fatto sapere fonti vicine al leader della Lega. Sarcastico il commento della segretaria del Pd Elly Schlein: "Salvini ci risparmi le foto del cenone di Capodanno e ci confermi che verrà a riferire al Parlamento. Su eventuali responsabilità penali degli indagati sarà la giustizia a fare il suo corso", ma "per il suo incarico deve trasparenza al Paese". Come scrive il Corriere della Sera, fonti vicine al vicepremier spiegano che "Matteo Salvini in questo momento vuole solo stare vicino a Francesca (la sua compagna, ndr), provata dai provvedimenti che hanno raggiunto il fratello Tommaso e il padre Denis". leggi anche Caso Verdini, l'opposizione chiede a Salvini di riferire in Parlamento

Fdi: "Commenteremo i fatti, non i teoremi di sinistra" Nel consueto bollettino inviato ai propri parlamentari, Fratelli d'Italia si augura che "la magistratura faccia il proprio lavoro" e spiega che commenterà "i fatti e non i teoremi della sinistra". E poi attacca: "Se la sinistra e i giornali di sinistra avessero usato lo stesso metro giustizialista a ogni inchiesta di corruzione che ha lambito più o meno da vicino sindaci, governatori, politici e ministri di sinistra oggi avremmo una classe politica di centrosinistra completamente nuova". Infine scrive: "Lo schema garantisti fino all'inverosimile con la sinistra (cucce dei cani comprese) e giustizialisti con gli avversari fa ridere e non fa più presa con nessuno". leggi anche Commesse Anas, indagato Denis Verdini. Arresti domiciliari al figlio

Il punto sull'inchiesta Il primo confronto tra gli indagati e il gip di Roma arriverà non prima della settimana prossima, forse il 3 gennaio 2024. Il giudice ha disposto 5 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta che cerca di far luce su presunti illeciti in commesse in Anas, tra cui una a 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie. Per l'accusa, dalle indagini sarebbe emerso un "sistema" che ruotava intorno alla società di lobbing Inver: a quest'ultima, gestita da Tommaso Verdini e Fabio Pileri, alcuni imprenditori si sarebbero rivolti per ottenere, in cambio di utilità, parte delle ricche commesse della società che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. leggi anche Tommaso Verdini, chi è il figlio di Denis finito ai domiciliari

L'intercettazione di Pileri Secondo il gip, "Denis Verdini è socio di fatto della Inver, decide la sua strategia, è colui che in virtù del suo peso politico e dei suoi rapporti con il sottosegretario Freni" (non indagato nel procedimento) "e con il dottor Bruno assicura sponde o appoggi tali da consentirgli, direttamente o tramite il figlio Tommaso, e Pileri di promettere e garantire" ai funzionari pubblici "avanzamenti di carriera in Anas o ricollocamento in posizioni lavorative di rilievo". In un'intercettazione Pileri si spinge a citare anche un presunto "accordo con la Lega". Ma il sottosegretario leghista all'Economia risponde: "Chi fa il mio nome millanta. L'unica disponibilità che mi riconosco è quella all'ascolto. Vale per tutte le persone che incontro e ricevo, dalla prima all'ultima". leggi anche Commesse Anas, in intercettazione si parla di “accordo con la Lega”