Tommaso Verdini, chi è il figlio di Denis finito ai domiciliari

Al centro dell’inchiesta ci sono la rete di consulenze e la ricchissima torta degli appalti pubblici banditi dall'Anas. In particolare, il faro degli inquirenti si è concentrato su una gara da 180 milioni di euro per l'affidamento di lavori per il risanamento di gallerie. L’indagine è stata avviata nella primavera dello scorso anno dai pm di Roma e nei giorni scorsi ha portato all'emissione della misura degli arresti domiciliari per Tommaso Verdini (anche il padre Denis è nel registro). Il gip della Capitale ha disposto la stessa misura cautelare per altre quattro persone, oltre a due misure interdittive della durata di 12 mesi. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. Il nome di Verdini junior - che è a capo di Inver, società che si occupa di lobbying - era finito nel registro degli indagati nel luglio del 2022. Il figlio dell'ex senatore e deputato è stato oggetto di perquisizioni, così come alcuni manager Anas, da parte della Guardia di Finanza. Secondo le accuse, la Inver “facilitava” una serie di ditte nel partecipare e vincere, grazie all'accesso a informazioni riservate, appalti con l'Anas.

Chi è Tommaso Verdini

Tommaso Verdini, classe 1990, è il figlio di Denis e di Maria Simonetta Fossombroni. Sua sorella Francesca è la compagna di Matteo Salvini. Come racconta il Corriere della Sera, è cresciuto “nella ‘Firenze bene’, tra alta borghesia e nobiltà, in una splendida villa al Pian dei Giullari”. Ha frequentato l’Educandato della santissima Annunziata. Il suo nome è finito sui giornali nel maggio del 2015: un sabato sera era in giro a Firenze con degli amici e ha parcheggiato il suo suv in zona pedonale, i vigili gli hanno fatto la multa e messo le ganasce, a notte fonda lui ha smontato la ruota bloccata ed è ripartito col ruotino di scorta, rimediando - dice La Repubblica - “una denuncia per furto (e un processo) aggravato che mandò su tutte le furie babbo Denis”. Come racconta il Corriere, Verdini si è laureato in Economia e commercio a Firenze. Ha due figli con Flavia Domitilla Samorì, figlia del banchiere modenese Gianpiero. Giornalista pubblicista, continua La Repubblica, ha studiato anche in Canada. Per qualche anno, dice il giornale di via Solferino, ha "tradito" il padre dal punto di vista politico: ha preso "la tessera del Pd e partecipa alla renzianissima Leopolda”. Ma non si è mai lanciato in politica, anzi è passato all’imprenditoria. “Fa l'imprenditore e gestisce il patrimonio immobiliare di famiglia”, ha spiegato una fonte al quotidiano romano. Dal 2015 Verdini è proprietario, insieme ad Aldo Gucci, della catena di ristoranti PaStation, che ha locali a Roma, Firenze e Londra. Poi ha fondato la Inver, la società di lobbying finita al centro dell’inchiesta sugli appalti di Anas.