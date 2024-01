La premier ha risposto alle domande dei giornalisti per più di tre ore. Esponenti di maggioranza e opposizione hanno commentato sui vari temi toccati. La Lega: "Confermata piena sintonia nonostante fango e falsità". Calderoli: “Bene parole su autonomia”. Gasparri: “Plauso per quanto detto su Consulta e Amato”. Polemiche le opposizioni. M5s: "Risposta su extra-profitti bancari è presa in giro e offesa per i cittadini”. Bonelli: “Dice cose non vere a reti unificate”. Fratoianni: “Solo slogan e bugie”

Si è conclusa dopo poco più di tre ore la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni , che ha risposto a 42 domande da parte dei giornalisti. "Signori, grazie a tutti e buon anno ancora", si è congedata la presidente del Consiglio, applaudita da alcuni dei presenti in platea. Le reazioni del mondo politico all’atteso appuntamento e alle parole di Meloni sono iniziate ad arrivare mentre la premier stava ancora rispondendo. Esponenti della maggioranza e dell’opposizione hanno commentato sulle varie risposte date in conferenza dalla premier. Gli alleati di governo della Lega sono soddisfatti: "Dall'autonomia alle riforme, passando per il taglio delle tasse, il garantismo, la giustizia e la tolleranza zero per gli estremismi religiosi denunciati dalla Lega come accaduto a Monfalcone. Giorgia Meloni conferma a tutto campo la compattezza della maggioranza e la piena sintonia nonostante fango, attacchi e falsità".

Calderoli: “Bene parole su autonomia”

"Ho apprezzato le parole odierne di Giorgia Meloni sull'autonomia regionale differenziata", afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Bene ha fatto il presidente Meloni a rimarcare che l'autonomia non toglie niente a nessuno, non toglie ad una Regione per dare ad un'altra, ma permetterà alle Regioni virtuose nel gestire le proprie competenze di ottenerne di ulteriori, innescando un meccanismo di responsabilizzazione e potrà rappresentare un volano di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno. Ha detto bene il presidente Meloni: l'autonomia rafforzerà le competenze, le responsabilità e le virtuosità delle singole Regioni". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato "Meloni per il riferimento chiaro, diretto, inequivocabile all'autonomia, letta con eccezionale lucidità nella sua caratteristica portante: l'autonomia non è togliere a una Regione per dare a un'altra, ma dare a ogni Regione un'occasione storica per un'assunzione di responsabilità diretta". Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha definito "chiare, puntali ed efficaci” le parole di Giorgia Meloni.

Gasparri: “Plauso a Meloni per quanto detto su Consulta e Amato”

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dice che "Meloni ha dato risposte chiare ed esaurienti su tutti i temi. Dall'elezione diretta del premier ai temi della concorrenza e dell'Europa, dagli scandali Pd-Degni alla Corte dei Conti, alla invadenza di Giuliano Amato. Un governo con le idee chiare che andrà avanti a lungo”. In particolare Gasparri, in una nota ha ribadito: "Nell'apprezzamento generale per le risposte della Presidente del Consiglio Meloni, nel corso della conferenza stampa, un sincero plauso per quanto ha detto sulla Corte Costituzionale e su Giuliano Amato".

Foti: sinistra isterica sbraita contro Meloni e gufa contro Paese

In una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, dice: "Ed ecco che già si registrano i sinistri isterismi delle opposizioni. Dopo avere detto per giorni che Giorgia Meloni fuggiva dal confronto, chiaro esempio di umanità nei confronti di chi può avvertire anche un malanno, ora si scatenano nel criticare le risposte rese dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di oggi. Siamo di fronte al solito sbraitare delle sinistre rosicone: incapaci di proporsi come alternativa, continuano ad auspicare il peggio per l'Italia pur di colpire il centrodestra. Purtroppo per loro anche come corvi non hanno futuro. Per le opposizioni saranno solo altri quattro anni di gufate contro l'Italia".