“Chi detiene un’arma ha il dovere di custodirla”

"Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale, non so perché lo abbia ma questo va chiesto non a me ma all'autorità competente - ha aggiunto Meloni - Girava con un'arma a Capodanno, presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personali porti con sé l'arma, ma la questione è un'altra: chiunque detiene un'arma ha il dovere morale e legale di custodirla con responsabilità e serietà e per questo secondo me c'è un problema per quello che è accaduto".