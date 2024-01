Sparo a Capodanno da arma di deputato FdI, Delmastro: “Sono allibito”

Un proiettile partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito a una gamba il genero di un uomo della scorta di Delmastro durante i festeggiamenti per Capodanno. Alla festa nel Biellese partecipava anche il sottosegretario alla Giustizia, che commenta: "Avessi saputo che era armato, gli avrei detto di non venire”. L’uomo sostiene di non essere stato lui a sparare e parla di un colpo accidentale. “Meloni chiarisca subito", chiede la Schlein. FdI: "Assurdo trasformare un incidente in un caso politico"

Diventa anche un caso politico il ferimento di un uomo colpito da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, durante una festa di Capodanno nel Biellese. Il ferito (a una gamba in maniera non grave) è un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. È stato portato subito in ambulanza all'ospedale di Ponderano, da dove è stato dimesso nel corso della giornata. La procura di Biella, di concerto con i carabinieri, ha avviato gli accertamenti, mentre dalle opposizioni si alza la richiesta di chiarimenti immediati e di provvedimenti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Intervistato da Repubblica, il sottosegretario Delmastro si dice arrabbiato : “Ho passato una giornata terribile, che non riuscirò più a smaltire, mi sento veramente sfortunato”. Ha spiegato di non essere l’organizzatore della festa, a cui partecipava una trentina di persone: “Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e ha intuito che potevamo essere lì, mi ha chiesto se più tardi poteva passare per un brindisi e io ovviamente gli ho detto di sì. È arrivato verso mezzanotte e mezza, non ha fatto il brindisi con noi. Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Ero uscito. Ritorno indietro per prendere le altre due e sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, che grida “un botto... un botto”. Mi si gela il sangue e cerco di capire. La mia scorta voleva che andassi via subito, ma io ho detto che volevo sapere cosa fosse successo al ragazzo e sincerarmi della sua situazione, perché non ero presente quando è accaduto”. Delmastro si dice “basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. Se l’avessi immaginato gli avrei detto di non venire. Nessuno della mia famiglia ha mai avuto un’arma perché io ho il terrore delle armi”.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione risulta che il colpo è partito da una mini-pistola, una North american arms LR22 regolarmente detenuta, che Pozzolo stava mostrando ad alcuni presenti. "Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare", ha detto il deputato. L'episodio ha avuto come cornice Rosazza, un paese dell'Alta Valle Cervo. La sindaca del paese è Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario. Per la festa, cui era presente anche il componente del governo insieme al suo seguito, erano stati presi in affitto i locali della Pro Loco. Emanuele Pozzolo, 38 anni, è originario di Vercelli. Anche lui aveva trascorso la serata a Rosazza, ma aveva atteso il Capodanno nella casa di famiglia, ed era passato per un saluto a notte inoltrata, quando ormai la festa era alle battute conclusive. Da quel che risulta, aveva con sé un mini-revolver che ha deciso di mostrare alle persone con cui si stava intrattenendo. L'arma passa di mano in mano e ad un certo punto è partito un colpo che ha raggiunto la gamba di uno dei presenti, il marito della figlia di un agente della scorta assegnata a Delmastro.

Le polemiche

Sull'incidente di Rosazza fioccano i commenti dei politici di opposizione. E la segretaria del Pd, Elly Schlein, attacca: "Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale. Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d'Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca, che finisce per ferire una persona". "Ci mancava pure il parlamentare pistolero", è il commento del M5s, chiedendo che "si faccia subito chiarezza su quanto accaduto a Rosazza e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di un deputato di FdI". Ironico Matteo Renzi: "Mentre gli italiani giocano a Risiko il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia spara", scrive sui social il leader di Iv, che poi si chiede "che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di capodanno in presenza di deputati e di membri del governo?". Per Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) "sembra un film di terz'ordine e invece è la realtà, dice. Di fronte a queste polemiche, Fratelli d'Italia affida la propria risposta ad una nota dell'ufficio stampa: l'episodio "non ha alcuna rilevanza politica" ma è un "fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo - assicura Fratelli d'Italia - saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito". Ma è "assurdo - per il partito della presidente del consiglio - il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia".