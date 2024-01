North American arms LR22, mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo

Il modello: le caratteristiche

Si tratta di una mini-pistola del costo che può oscillare tra i 380 e i 450 euro. Sui siti specializzati si legge, infatti, che è una delle armi con il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Viene descritta dai venditori come un modello "con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da borsetta per chi desidera avere una sicurezza in più. Vista l'originalità della realizzazione meccanica può essere indicato come esemplare in una collezione di armi di piccole dimensioni". Nella sezione sicurezza del manuale si avverte che i modelli di pistola tascabile Naa sono dotati di "dispositivi multipli di sicurezza" per assicurare massima protezione dagli spari accidentali. Proprio a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è però necessario "prestare massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi".