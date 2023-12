Zelensky oggi da Biden: "Fermare Putin, non fate il suo gioco"

L'incontro tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky, nello studio ovale della Casa Bianca, è in programma alle 14.15 (le 20.15 in Italia). Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente statunitense e quello ucraino terranno poi una conferenza stampa congiunta alle 16.15 (quando saranno le 22.15 in Italia).