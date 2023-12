Attacchi missilistici russi su Kiev, oltre 50 feriti. LIVE

E' salito a 53 feriti, tra cui sei bambini, il bilancio dell'attacco missilistico avvenuto nella notte su Kiev. Lo rendono noto le autorità locali. Il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Serhij Popko ha specificato che tutti sono stati soccorsi e non si hanno al momento notizie di decessi. Sono stati registrati "una decina di casi di caduta di detriti" di proiettili che hanno colpito in particolare il distretto di Desnyansky, spiega Popko. Zelensky in Usa ottiene altri aiuti per l'Ucraina