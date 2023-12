Guerra Ucraina, Zelensky a Oslo: vertice con i Paesi del Nord Europa

"Il nostro obiettivo è la sicurezza e una pace giusta e duratura nel continente", ha dichiarato il leader di Kiev. "Gli sforzi dell'Ucraina sono importanti a tutela di libertà e sicurezza anche qui in Norvegia", ha affermato il premier norvegese ascolta articolo

Visita in Norvegia per Volodomyr Zelensky per colloqui con il premier Jonas Gahr Støre che ha assicurato “pieno sostegno” nella battaglia per la difesa dell’Ucraina. Il presidente ucraino partecipa anche al Nordic Summit in programma oggi a Oslo. “Auspico colloqui costruttivi” ha dichiarato il primo ministro norvegese.

La Norvegia continuerà a sostenere Kiev "Auguro a Volodymyr Zelensky un caloroso benvenuto in Norvegia" ha dichiarato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. “ Stiamo assicurando sostegno mirato, a lungo termine per assistere l'Ucraina nella sua battaglia per libertà e democrazia. Gli sforzi dell'Ucraina sono importanti a tutela di libertà e sicurezza anche qui in Norvegia" ha aggiunto. approfondimento Attacchi missilistici russi su Kiev, oltre 50 feriti. LIVE

Obiettivo sicurezza e pace duratura in Europa "Sono arrivato a Oslo per il secondo summit Ucraina-Nord Europa. Insieme ai leader di Norvegia, Danimarca, Islanda, Finlandia e Svezia parleremo del rafforzamento della cooperazione politica, economica e in materia di difesa e del nostro futuro comune in Europa. Il nostro obiettivo è la sicurezza e una pace giusta e duratura nel continente". Scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Avrò anche colloqui bilaterali - spiega Zelensky - incontrerò re Harald V, visiterò lo Storting (il Parlamento norvegese) e parlerò con politici e imprenditori norvegesi. Ringrazierò personalmente la Norvegia per tutto il suo sostegno tempestivo all'Ucraina sin dall'inizio del conflitto su vasta scala". approfondimento Zelensky negli Usa, Biden firma aiuti per 200 milioni di dollari

"Non possiamo vincere senza aiuto" "Naturalmente non possiamo vincere senza aiuto" ha affermato Zelensky durante una conferenza stampa seguita al suo incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. "Ma non possiamo perdere perché l'unica cosa che abbiamo è il nostro Paese" ha aggiunto.

approfondimento Disinformazione, Russia sfrutta video di attori per attaccare Zelensky

Orban non ha motivo per bloccare adesione Ue “Il primo ministro ungherese Viktor Orban non ha motivo di bloccare l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa nella capitale norvegese dopo un incontro con i leader dei Paesi nordici. "Gli ho chiesto di darmi una ragione, non tre, cinque o dieci, ma una sola", ha detto Zelensky a proposito di Orban. approfondimento Ucraina, Orban: adesione Kiev a Ue metterebbe a rischio unità europea