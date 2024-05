Supercomputer cinesi a due passi dai missili nucleari Usa

Misteriosi supercomputers di Pechino operativi 24 ore su 24, in un anonimo (ma blindatissimo) edificio a due passi da una delle basi militari più strategiche degli Stati Uniti. Ufficialmente si tratta di una “miniera di bitcoin”, una infrastruttura creata nel 2022 dalla società di criptovalute cinese MineOne per generare i complessi codici che costituiscono le nuove monete elettroniche e che richiedono imponenti capacità di calcolo. Ma a Washington, seppure con un po' di ritardo, si sono insospettiti. Perché il sito cinese (la compagnia sarebbe privata, con sedi in diversi paradisi fiscali: insomma non proprio il massimo della trasparenza) è stato creato ad appena un miglio di distanza dai cancelli della Warren Air Force Base di Cheyenne, in Wyoming, in un’area così sperduta e isolata che è stata non a caso scelta per ospitare una delle tre basi dei missili balistici intercontinentali con testate atomiche degli Stati Uniti.