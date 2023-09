Ucraina Russia, notizie della guerra di Putin del 1 settembre. LIVE

Sono cominciate nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, le operazioni di voto per l'elezione dell'assemblea regionale e i consigli comunali di 16 località. Appello di Kiev agli ucraini: "Non andate votare". Il leader cinese Xi potrebbe non essere presente al G20 in India per una serie di problemi che lo danno in affanno politico, in particolare le questioni economiche. Proprio oggi Fitch taglia le stime sul Pil cinese 2023 al 4,8% dal 5,6% ma anche le tensioni internazionali. Al G20 sarà assente anche Putin.





