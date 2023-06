I soccorritori hanno recuperato il corpo di una bambina di due anni da sotto le macerie nella periferia di Dnipro, dopo un raid russo. Un totale di oltre 20 persone rimaste ferite, tra cui cinque bambini. "Due edifici a due piani, tra i quali è stato colpito un razzo nemico, sono stati parzialmente distrutti. Anche 10 case private, un'auto, un negozio e gasdotti sono stati danneggiati", ha detto Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, citato dall'agenzia Unian. Inoltre, nella notte passata, i russi hanno colpito Nikopol con l'artiglieria, a seguito della quale due auto hanno preso fuoco. Il governatore della regione russa di Belgorod riferisce invece di due civili che sono rimasti uccisi nel bombardamento del distretto russo di Shebekino, al confine con l'Ucraina.

L'Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal: "Crediamo con forza che avremo successo. Non so quanto ci vorrà, per essere onesti può andare in molti modi, completamente diversi. Ma ce la faremo e siamo pronti".

Il rischio di escalation della crisi in Ucraina "resta alto". E' quanto ha detto Li Hui, l'inviato speciale cinese sulla questione ucraina, parlando in un briefing della sua missione in Europa di due settimane conclusasi a fine maggio per trovare "una soluzione politica". Tutte le parti, ha aggiunto il diplomatico, "hanno apprezzato il nostro ruolo equo, oggettivo e imparziale".