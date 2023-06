Vertice Ue in Moldova, programma e temi in agenda

Si tratta della seconda riunione della Comunità politica europea, una piattaforma di discussione sul futuro dell'Europa creata lo scorso anno su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron nel contesto della guerra della Federazione russa in Ucraina. Partecipano 47 leader europei. Il ministro degli Esteri di Chisinau, Popescu: “Imperativo assoluto in queste condizioni è mantenere la Moldova ancorata alla famiglia europea” ascolta articolo Condividi

Sono 47 gli Stati che partecipano al summit della Comunità Politica europea, in programma a Chisinau oggi 1 giugno. È quanto ha spiegato un alto funzionario europeo sottolineando "il forte messaggio" che il summit intende dare a Mosca per il solo fatto che sia la Moldova ad averlo organizzato. Il vertice, al quale è prevista la presenza dei capi di Stato o di governo, non prevede delle conclusioni scritte ed è focalizzato principalmente su tre argomenti: la sicurezza, l'energia e la mobilità. "L'obiettivo è creare una narrativa geopolitica" che includa i Paesi partecipanti, ha spiegato la stessa fonte ricordando che, tra i Paesi presenti, ci saranno Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Turchia ma anche i Paesi dei Balcani Occidentali. Presenti, inoltre, le più alte cariche dell'Ue, Ursula von der Leyen e Charles Michel.

“Un segno del sostegno per il Paese” Il vertice, che andrà avanti per tutta la giornata, ha anche in programma una sessione ad hoc dedicata a possibili bilaterali o trilaterali tra i partecipanti. Il summit "mostra il forte sostegno che i Paesi Ue stanno dando al percorso di riforme e di lotta alla disinformazione o agli attacchi ibridi della Moldova", hanno spiegato le stesse fonti. leggi anche Moldavia, ora il romeno è la lingua ufficiale: protesta dei filorussi

La Comunità politica europea La Comunità politica europea è una piattaforma di discussione sul futuro dell'Europa, creata lo scorso anno su iniziativa del presidente francese, Emmanuel Macron, nel contesto della guerra di aggressione guidata dalla Federazione russa in Ucraina. Il primo vertice si è svolto lo scorso ottobre a Praga, nella Repubblica Ceca. Questa piattaforma di coordinamento politico non sostituisce alcuna organizzazione, struttura o processo esistente e non mira a crearne di nuovi in questa fase. Alla prima riunione della Comunità politica europea nell'ottobre 2022, i leader hanno discusso principalmente di questioni di pace e sicurezza, in particolare della guerra della Russia in Ucraina e della crisi energetica. I prossimi incontri della Comunità politica europea si svolgeranno in Spagna e nel Regno Unito. leggi anche Guerra in Ucraina, quali sono le armi in arrivo a Kiev da Usa e Ue

I partecipanti A questo secondo incontro della Comunità politica europea sono invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo, provenienti dagli Stati membri dell’UE27 + Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito. Sono invitati anche il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Parlamento Europeo. approfondimento Gb: Ucraina può colpire oltre confini. Usa: no ad attacchi in Russia

“L’evento politico più importante dall’indipendenza del Paese” Secondo il ministro degli Esteri di Chisinau, Nicu Popescu, quello di oggi è l’evento politico più importante dall’indipendenza del Paese: “La sicurezza della Moldova, dell'intero continente, l'indipendenza energetica, l'accelerazione dell'attuazione delle politiche di adesione sono solo alcuni dei temi all'ordine del giorno del vertice, ma molti degli argomenti più attesi saranno discussi offline", ha detto Popescu. "Al termine dell'incontro verrà presentata un'agenda di argomenti che dovranno essere attuati dalle pubbliche amministrazioni europee", ha affermato il capo della diplomazia di Chisinau. "Siamo davvero in una regione molto difficile, in un periodo molto difficile della storia del nostro continente ed è un imperativo assoluto in queste condizioni mantenere la Moldova ancorata alla famiglia europea, con il sostegno europeo, in modo che la Moldova non si trovi più sola di fronte agli effetti negativi di questa guerra brutale", ha dichiarato Popescu. leggi anche Wizz Air, voli verso Moldavia sospesi per rischi legati alla guerra

Metsola: “Serve sostegno istituzionale dal Parlamento europeo” "Quando un Paese guarda all'Europa come la sua casa è importante che l'Europa apra i suoi cuori e le sue porte", è stato invece il commento della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in occasione della manifestazione pro-Ue che si è tenuta domenica scorsa a Chisinau, la capitale della Moldova. "Non basta la solidarietà ma serve un sostegno istituzionale dal Parlamento europeo che infatti ha ruolo progressivamente sempre più importante in questa pratica", ha spiegato Metsola commentando il processo di adesione della Moldova all'Ue iniziato con la decisione del giugno 2022 quando il Consiglio garantì alla repubblica ex sovietica lo status di Paese candidato. approfondimento Guerra in Ucraina, Metsola: "Con aiuti militari Kiev può vincere"