Conosciuta anche come festa dell'amore o festa della primavera, l'Holi Festival è celebrato in molte comunità dell'Asia, tra cui India, Pakistan e Nepal. Le persone si riuniscono per giocare con polvere colorata e acqua e i festeggiamenti sono divisi in due giorni: Jalanewali Holi e Rangwali Holi. I colori hanno significati diversi, per esempio il rosso rappresenta amore e fertilità, il verde nuovi inizi mentre il giallo è visto come il colore della felicità e della pace