India, bambino di otto anni ha sviluppato tre app per Android

"Voglio diventare uno scienziato"

Le applicazioni elaborate da Prasanna, di uso molto semplice, sono "IQ Test App"per ragazzi, "Countries of the world" e"CHB." "Voglio diventare uno scienziato e contribuire allo sviluppo della società e del Paese", ha dichiarato il giovane programmatore nel corso di un'intervista. "Leggo continuamente per trovare risposta a tutte le mie curiosità: se non leggi un libro ogni due ore, diventi analfabeta per le prossime quattro".