Usa, bambina indaga su Babbo Natale e chiede test del dna sui biscotti

Babbo Natale, da Santa Claus a Père Noël: tutti i suoi nomi nel mondo

Sono tanti gli appellativi con i quali è conosciuto il personaggio che consegna i doni la notte del 25 dicembre. Tante le versioni più 'classiche', ma ce ne sono alcune molto particolari, come quelle presenti in Nord Europa, dove si fa riferimento alla festa pagana di Yule, e in Islanda, dove sarebbero addirittura 13 coloro che consegnano doni ai bambini in questo periodo. Ecco tutti i nomi raccolti da uno studio della piattaforma online per l'apprendimento delle lingue Preply

Che tu lo chiami Babbo Natale o San Nicola, l’allegro vecchietto che consegna i regali di Natale rimane una delle figure più famose e amate al mondo. Ma come viene chiamato questo iconico personaggio natalizio nei diversi Paesi? A scoprirlo è uno studio di Preply, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue

TANTI NOMI, ALCUNI ANCHE ORIGINALI – I nomi per identificare uno dei personaggi più caratteristici di questo periodo sono tantissimi, alcuni anche originali, come il gallese “Spazzacamino John” (Siôn Corn) o il termine "Viejito Pascuero", diffuso in Cile. Il più comune però resta quello di “Babbo Natale”, declinato in molte lingue in modalità non troppo differenti