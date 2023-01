Indonesia, allarme caramelle tossiche su TikT ok: 25 bambini colpiti

Una nuova moda pericolosa prende piede su Tik Tok tra i giovanissimi in Indonesia: massimo allarme dal governo dopo che oltre 25 bambini sono rimasti intossicati per via del cosiddetto "respiro del drago", una caramella tonda colorata in vendita per strada, resa popolare su TikTok, che contiene un cuore all'azoto liquido. A riportarlo il quotidiano britannico The Guardian, che precisa come il 'chiki ngebul' o 'chikibulis' (il nome locale dello snack tossico) provochi in chi lo ingerisce ustioni allo stomaco e intossicazione alimentare. Per i bambini è un prodotto molto divertente: una volta consumato fa infatti uscire il vapore dal naso e dalla bocca.