Snap, cos'è il nuovo linguaggio in codice che spopola su TikTok

Dopo il corsivo, a spopolare su TikTok è arrivato un nuovo linguaggio, questa volta in codice: lo Snap. È una forma di comunicazione tutta orale portata all’attenzione del grande pubblico durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, perché utilizzata dal concorrente Andrea Maestrelli per parlare, in codice appunto, dei suoi trascorsi sentimentali con l’ex compagna Nicole Murgia.

Codice Snap, come si indicano le consonanti e le vocali leggi anche Zoolander impazza nei meme di TikTok, le 10 frasi cult di Ben Stiller Il concetto base dello Snap è la sostituzione di consonanti e vocali. In che senso? Per indicare una consonante si va a utilizzare la parola iniziale di una frase che parte esattamente con quella consonante. Ad esempio: se la frase da comunicare in codice inizia con la lettera “C”, si dirà al proprio interlocutore un'altra frase o parola che inizia con la lettera C, ad esempio “Come stai?”. Per quanto riguarda le vocali, queste vengono invece sostituite con uno schiocco di dita, che in inglese si dice “Snap”, da cui il termine con cui viene identificato questo nuovo metodo di linguaggio social. Uno snap equivale alla prima vocale dell’alfabeto, la lettera A. Due corrispondono alle E, tre alla I, quattro alla O e cinque alla U. Ecco quindi che "Morto" in codice Snap potrebbe diventare: M= "Molto piacere"; O= quattro schiocchi; R= "Riposati"; T= "Torna presto"; O= di nuovo quattro schiocchi.

Andrea Maestrelli del Grande Fratello e il codice Snap leggi anche Su TikTok i video contro linguaggio d'odio per gli under 14 Ecco così che si forma una frase in codice Snap. Gli spettatori più attenti del Grande Fratello Vip sono riusciti a decifrare il messaggio di Maestrelli che a Edoardo Tavassi, riferendosi a Murgia, ha detto in codice: "Mi menava. Sono stato due volte all’ospedale". Non solo: il concorrente del reality ha anche rivelato in Snap che l’ex fidanzata lo avrebbe tradito: gli faceva le “Corna”.

