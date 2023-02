Incoronazione re Carlo, Camilla non indosserà il diamante Koh-i-Noor

La contesa con l'india per il Koh-i-Noor

Incoronazione Re Carlo III, svelato logo della cerimonia del 6 maggio

Il Koh-i-Noor in questi ultimi anni è stato oggetto di una spinosa controversia politica e legale con l'India, il Paese in cui la gemma venne trovata nel XIV secolo e dove il trasferimento ottocentesco in Gran Bretagna, a mo' "regalo" alla regina Vittoria, viene considerato oggi alla stregua di "un furto coloniale" e di un ricordo "doloroso" dell'epoca dell'Impero. La Queen Mary's Crown, riportano i media, è stata intanto già prelevata dal tesoro reale custodito nella Torre di Londra per essere modificata in vista del 6 maggio. E adornata con i diamanti Cullinan III, IV e V, scoperti in Sudafrica nel 1905 e poi finiti in dono nella collezione personale di gioielli della defunta regina Elisabetta II: omaggio alla figura della madre di Carlo, morta l'8 settembre scorso dopo 70 anni di regno da record.