Incoronazione Re Carlo III, svelato logo della cerimonia del 6 maggio

Realizzato dall'ex designer di Apple e iPhone Sir Jonathan Ive, è stato ufficializzato il logo dell'incoronazione di re Carlo III che si svolgerà il 6 maggio. Al centro del simbolo, per il quale sono stati scelti i colori rosso e blu su sfondo bianco, cioè i colori dell'Union Jack, c'è la St. Edward's Crown, la corona con cui il primogenito di Elisabetta II sarà incoronato.

Il logo

La Royal Family ha mostrato sui social il logo che sarà l'emblema simbolo dell'incoronazione che sancirà ufficialmente il nuovo ruolo di Carlo III. Nell'emblema si vedono i fiori caratteristici di tutte e quattro le nazioni che compongono il Regno Unito: la rosa d'Inghilterra, il cardo scozzese, il narciso del Galles e il trifoglio dell'Irlanda del Nord. I fiori creano la forma della corona con cui Carlo III sarà incoronato a maggio. Il creatore del logo, Jonathan Ive, ha detto che il logo "parla dell'ottimismo primaverile e celebra l'inizio di questa nuova era per il Regno Unito". I fiori rappresentano anche l'amore di Carlo III per la natura e per l'ambiente.

La cerimonia

Svelato il logo, i preparativi per realizzare una cerimonia in grande stile continuano. A quanto pare però, verranno evitati eccessivi sfarzi. Il programma, parzialmente svelato, prevede feste, droni, spettacoli di luce.