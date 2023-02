8/15 ©IPA/Fotogramma

Re Carlo III ha insignito Skin, leader degli Skunk Anansie del prestigioso OBE (Officer of the Order of the British Empire), l'onorificenza che spetta ai cittadini britannici che si sono distinti per il loro contributo nelle arti, nelle scienze e nelle opere sociali. La rockstar si è presentata al cospetto di Sua Maestà con una mantella scintillante e un paio di stivali con tacco e zeppa indossati negli anni Novanta, età d'oro della sua band