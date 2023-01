11/16 ©IPA/Fotogramma

Il principe William ha respinto le critiche che gli sono state mosse per non aver preso parte al funerale di Costantino II di Grecia proseguendo con gli impegni della sua agenda nella quale c'è stata una visita a Slough, presso l'associazione Together as One che si occupa della comunità locale giovanile con attenzione al cibo sano e all'accesso ai pasti caldi. Il principe, nel corso della visita, si è messo alla prova ai fornelli e coi ragazzi dell'associazione ha cucinato un pollo teriyaki

