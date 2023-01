Atene, è morto a 82 anni l'ultimo re greco Costantino II

È morto all'età di 82 l'ex re di Grecia Costantino II. L'ex monarca, cugino del re britannico Carlo III, padrino del principe William, fratello della regina Sofia, moglie re Juan Carlos di Spagna e madre del monarca attuale, Felipe VI, è morto in un ospedale di Atene, dov'era stato ricoverato la scorsa settimana. Costantino II era già stato ricoverato nel dicembre 2021 dopo aver subito un attacco ischemico mentre si trovava con la moglie, Ana María di Grecia, nel palazzo di Porto Heli. L'ultima apparizione pubblica è stata il 23 ottobre al matrimonio del figlio più giovane, il principe Filippo di Grecia.

Il regno

Costantino II ha regnato dal 1964 fino alla proclamazione della Repubblica nel 1974, che coincise con la fine della dittatura dei Colonnelli (1967-1974). Nel 1968, otto mesi dopo il golpe militare, tentò un contro-golpe che fallì, e Costantino fuggì con la famiglia reale a Roma, per poi trasferirsi in Inghilterra nel 1974. In un referendum dopo il ritorno della democrazia, il 70% dei greci votò per l'abolizione della monarchia. Collegata alle monarchie britanniche e danese, la dinastia Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, iniziata dal nonno danese di Costantino, Giorgio I, nel 1863, si estingue così con lui.