Chi è Lucy Middleton, la cugina di Kate che ha collaborato a Spare

"Spare", il libro-autobiografia del principe Harry , continua a creare instabilità all'interno della famiglia reale inglese. La cugina della futura regina Kate sarebbe infatti coinvolta nella pubblicazione in quanto avvocato dell'editore di Harry. Lucy Middleton ha letto "Spare" in anticipo per ovviare a possibili problemi legali e il dubbio sollevato dai media britannici è che possa aver fatto la spia, anticipando ai parenti reali i passi più scottanti dell'autobiografia.

Chi è Lucy

Lucy Middleton è la cugina di primo grado di Kate Middleton: figlia di Richard Middleton, zio da parte di padre della principessa. Secondo fonti reali, le due donne sono sempre state molto legate, al punto che Lucy è stata scelta dalla cugina come madrina di battesimo del figlio più piccolo Louis. La donna fa l'avvocato ed è responsabile dell'ufficio legale della Penguin Random House, casa editrice di Harry. In quanto legale specializzata in diffamazione, privacy e riservatezza, potrebbe essere venuta a conoscenza del libro shock molto prima della pubblicazione. La sua posizione la obbliga alla riservatezza ma il dubbio è che possa aver messo in guardia la cugina in merito alle rivelazioni più sconvolgenti. Questo spiegherebbe le reazioni relativamente pacate della famiglia reale, le riunioni nel periodo natalizio e la sala operativa organizzata in vista della pubblicazione. Da Buckingham Palace, per il momento, non trapelano indiscrezioni.