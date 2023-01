Sosia del Principe Harry teme di essere ucciso dai talebani

Il libro “Spare – il minore” del duca di Sussex è uscito una settimana fa e non smette di far parlare. Tante le dichiarazioni scioccanti, che non sono inosservate. Come l’ammissione in uno dei capitoli, di aver ucciso 25 talebani “come pezzi di scacchi” durante le sue missioni in Afghanistan. Una dichiarazione che fa calare un velo di preoccupazione perché potrebbe mettere a rischio Harry e l'intera Famiglia Reale.