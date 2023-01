Famiglie reali, news: dall'uscita di Spare alla morte di Costantino II

5/15 ©IPA/Fotogramma

Il 9 gennaio Kate Middleton ha compiuto quarantuno anni, un compleanno festeggiato in forma privata, in famiglia. In assenza di nuove foto sui social di Kensington Palace, gli auguri per la principessa del Galles sono arrivati dalla pagina ufficiale della Royal Family che, su Twitter e su Instagram, via Stories, ha postato uno scatto dello scorso settembre in cui la moglie di William, in visita in Galles, è in compagnia di una piccola ammiratrice

Auguri Kate Middleton, la principessa di Galles compie 41 anni. Foto