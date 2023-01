Harry non batte Harry (Potter), ma per Spare è boom di vendite

Nel suo primo giorno in libreria, il controverso memoir ha venduto 400mila copie solo nel Regno Unito: si tratta di una cifra da record per un libro della categoria "nonfiction". Larry Finlay, managing director della Transworld Penguin Random House, che è la casa editrice del testo, ha dichiarato: "Gli unici libri che hanno venduto di più nel loro primo giorno, sono quelli che avevano come protagonista l’altro Harry (Potter, ndr)"

Era attesissimo e, ora che è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo, il libro del Principe Harry, Spare, è già sinonimo di record: ha venduto oltre 400mila copie nel suo primo giorno in libreria diventando il libro più velocemente venduto nel Regno Unito, nella categoria “nonfiction”. Larry Finlay, managing director della Transworld Penguin Random House, che è la casa editrice del testo, ha dichiarato: "Abbiamo sempre saputo che questo libro sarebbe volato nelle vendite, ma sta superando anche le nostre più rosee aspettative. Per quel che ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto di più nel loro primo giorno, sono quelli che avevano come protagonista l’altro Harry (Potter, ndr)".

Le rivelazioni: dalle liti con William all'uso di droga

Da cocaina a rissa con William: le rivelazioni choc del libro di Harry

Il memoir - 540 pagine, uscito in contemporanea in 16 diverse lingue - aveva fatto parlare molto di sé nelle settimane precedenti all’esordio che è avvenuto ieri, martedì 10 gennaio, alimentando la curiosità intorno al libro. A contribuire al successo di vendite è sicuramente il contenuto: Harry nella sua autobiografia racconta dettagli finora sconosciuti sulla vita nella Royal Family britannica. In un passaggio sostiene che suo fratello William l’abbia aggredito fisicamente. Mentre in un altro accusa il padre, re Carlo III, di aver messo i suoi interessi prima di ogni altra cosa. Ma non mancano nemmeno i passaggi su Harry stesso, dall'uso di droghe fino alle missioni in Afghanistan come soldato, dove ha ammesso di aver ucciso 25 talebani.

L'impatto del libro

Come ricorda il Guardian, per l’uscita di Spare, le librerie nel Regno Unito hanno aperto molto presto ieri, ma si sono comunque formate grandi code per le strade. Nonostante il prezzo di vendita sia fissato a 28 Sterline, come spiega Sky News, molti negozi stanno vendendo il libro a metà prezzo. Philip Jones, editor del sito Bookseller, ha spiegato che Spare "è candidato a diventare uno dei più importanti libri dell’anno, in termini sia di vendite che di impatto" per ciò che rivela.