Famiglie reali, le news: dalle Spencer a Dubai a Charlène a Monaco

5/16 ©IPA/Fotogramma

I membri più in vista della corona svedese si sono riuniti per una serata di gala al Palazzo Reale di Stoccolma per celebrare le persone che hanno offerto un contributo significativo al Paese nell'ultima stagione. In foto, a sinistra, il Re Carlo XVI Gustavo e sua moglie la Regina Silvia con, alle spalle, la coppia di principi ereditari, Vittoria e Daniel Westling. A destra, la principessa Sofia, moglie di Carlo Filippo di Svezia, secondogenito del sovrano



