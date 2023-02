India, inedito invito per San Valentino: "Abbracciamo le vacche"

La richiesta è stata diffusa oggi dall'Animal Welfare Board, l'Ente nazionale per la Protezione degli Animali dell'India. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Indian Express" il suggerimento è arrivato dal ministro federale della Pesca e dell'Allevamento. L'iniziativa "arricchirà emotivamente e aumenterà la felicità dei singoli e della collettività", si precisa nel comunicato dell'Ente

Inedito invito per San Valentino diramato dall'Animal Welfare Board, l'Ente nazionale per la Protezione degli Animali indiano. In vista delle festività dedicata agli innamorati, "tutti gli amanti delle mucche sono invitati ad abbracciarle il prossimo 14 febbraio, e a celebrare così la Giornata dell'Abbraccio alla Mucca, per sottolineare l'importanza e il positivo contributo che le mucche portano alla vita e all'energia di tutti".

Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Indian Express" il suggerimento è arrivato dal ministro federale della Pesca e dell'Allevamento. "Abbracciare le vacche ci arricchirà emotivamente e aumenterà la felicità dei singoli e della collettività", si precisa nel comunicato, che porta la firma di Sujit Kumar Dutta, segretario dell'Ente. "Sappiamo tutti che la nostra madre mucca è l'asse portante della cultura e dell'economia rurale indiana, che sostiene le nostre esistenze, garantisce la riproduzione dei bovini e la biodiversità. Dobbiamo riprendere le tradizioni vediche, che risalgono alla nostra antichità, ormai cancellate dalla cultura occidentale".

Il segretario aggiunto dell'associazione Prachi Jain ha sottolineato che l'indicazione è valida per tutti gli Stati del Paese, che verranno invitati a celebrare ufficialmente il giorno degli innamorati come "Giornata dell'abbraccio alla Mucca". La difesa e la tutela delle vacche, considerate dalla religione indù "madri" è argomento di quotidiana attualità in tutta l'India, soprattutto da parte dei nazionalisti. Finora, tuttavia, nessuno aveva indetto una giornata specifica per abbracciarle.