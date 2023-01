India, 6 persone morte sgozzate dai fili a un festival degli aquiloni

Sei persone, tra cui tre bambini, sono morti dissanguati al festival annuale del volo, quando le corde rivestite di polvere di vetro degli aquiloni si sono attorcigliate intorno al collo. Lo riporta il Press Trust of India (Pti) parlando di ''corde affiate come rasoi''. I feriti sono 176

Tragedia nello stato indiano del Gujarat, dove sei persone, tra cui tre bambini, sono morti dissanguati al festival annuale del volo, quando le corde rivestite di polvere di vetro degli aquiloni si sono attorcigliate intorno al collo. Lo riporta il Press Trust of India (Pti) parlando di ''corde affiate come rasoi'' e spiegando che almeno 176 persone sono rimaste ferite con tagli o cadute. Quella di rivestire le corde di polvere di vetro per tagliare quelle degli avversari è una pratica tanto pericolosa da essere vietata dal 2016, ma raramente il bando viene rispettato.

Vittima anche un bambino di 7 anni

Centinaia sono coloro che si sono riuniti nello Stato del Gujarat, nell'India occidentale, per partecipare al festival Uttarayan salendo su tetti e terrazze. Tra le vittime anche una bambina di due anni, colpita al collo dalla corda dell'aquilone mentre viaggiava sullo scooter insieme al padre, come ha spiegato a Pti un funzionario della polizia di Bortalav. Deceduto anche un bambino di sette anni, Rishabh Verma. Anche lui viaggiava su uno scooter con i suoi genitori ed è stato colpito da una corda a Rajkot, ha detto un funzionario della stazione di polizia di Aji Dam. Incidenti simili sono stati segnalati nei distretti di Vadodara, Kutch e Gandhinagar, dove tre uomini hanno perso la vita per la stessa causa.