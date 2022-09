Shantaram, il trailer della serie tv basata sull'omonimo best-seller

Il libro di Gregory David Roberts viene finalmente riadattato per lo schermo in una serie da 12 episodi che debutterà il 14 ottobre su Apple+. Nel trailer ci immergiamo nella Bombay degli anni Ottanta assieme al protagonista Charlie Hunnam Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Shantaram è un grande libro, in tutti i sensi. Il gigantesco best seller scritto da Gregory David Roberts è al suo interno densissimo di avvenimenti, spunti e temi interessanti. Già da poco dopo la sua uscita nel 2003, si è iniziato a parlare di un adattamento cinematografico per questa opera in grado di raccontare senza pregiudizi un luogo affascinante come l’India degli anni Ottanta. Proprio per la sua mole però Shantaram sembrava complicato da tradurre sullo schermo. Se ne rese presto conto anche Johnny Depp. Il divo nel 2008 aveva acquistato i diritti per fare un film tratto dall’opera di Roberts, un adattamento in cui lui stesso avrebbe interpretato il protagonista. Il progetto fu però alla fine abbandonato a causa degli esorbitanti costi di produzione ma anche per l’effettiva difficolta di condensare 1200 pagine in un paio d’ore di pellicola. Ai tempi l’idea di diluire la vicenda all’interno di una serie sarebbe stata vista come un declassamento del progetto ma oggi, dopo che la servilità televisiva ha vissuto una nuova età dell’oro, anche un progetto così ambizioso può vedere finalmente la luce.

In fuga con Lin Ford vedi anche Sons of Anarchy, il cast della serie tv: ieri e oggi Apple ha rilevato dopo anni i diritti del libro da Depp, intuendo le potenzialità di Shantaram come serie. Il risultato di questa scommessa è un prodotto formato da 12 episodi, di cui i primi tre saranno disponibili al lancio su Apple+ il 14 ottobre. La storia è quella di Lin Ford, alter-ego dell’autore di Shantaram. Ford è un latitante che, dopo essere evaso di prigione, cerca la sua strada mimetizzandosi nella colorata e caotica Bombay degli anni Ottanta. Nel corso delle puntate, come suggerisce già il trailer, lo vedremo dibattersi alla ricerca di un nuovo equilibrio tra amori misteriosi e amicizie forse poco raccomandabili. A dare il volto al protagonista c’è un interprete di rango come l’inglese Charlie Hunnam, già visto al cinema nel remake di Papillon e famoso in tv per la partecipazione ad altre serie cult come Sons of Anarchy. All’attore nativo di Newcastle va un ruolo difficile e complesso, basato in parte sulla figura dell’autore del libro. Per quanto lo stesso Roberts abbia infatti evidenziato più di una volta che il suo è un romanzo e non un’autobiografia, nessuno può ignorare i parallelismi tra l’esistenza dello scrittore e quella del suo protagonista. Gregory David Roberts è stato infatti egli stesso un fuggitivo anche se, in un’intervista, ci ha tenuto ad evidenziare come lui non avesse a suo dire mai infranto la legge: piuttosto avrebbe secondo lui solo “rotto l’alleanza con la società”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Storia di un esilio vedi anche I migliori personaggi di Charlie Hunnam Arrivato nell’odierna Mumbai, il protagonista finisce per frequentare i bassifondi degli slum dove si guadagna l’appellativo di Shantaram, “uomo di pace” o “portatore di luce”. Un uomo dalle tante facce, dal turista al medico fino al guerrigliero, ma che non è che il punto di partenza per un racconto che spesso si fa collettivo. Roberts ha spiegato come partendo dal tema dell'esilio, tutti i personaggi rappresentino alla fine l'uno o l'altro aspetto di tale esperienza. Shantaram è un’epopea che promette di appassionare anche gli spettatori di casa nostra perché, come si legge in un passo del libro, in fondo italiani e indiani non sono così diversi: “Sia in India che in Italia ogni uomo diventa cantante quando è felice e ogni donna ballerina quando va a fare la spesa dietro casa. Per questi due popoli il cibo è musica nel corpo, e la musica cibo nel cuore”.