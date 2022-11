India, branco di elefanti sviene nella giungla: si sono ubriacati

Gli abitanti del villaggio non sono riusciti a svegliarli, così hanno chiamato i funzionari della fauna selvatica che hanno utilizzato dei tamburi per fare un rumore abbastanza forte da smuoverli e farli disperdere nella giungla

Gli abitanti di un villaggio indiano si sono trovati davanti una dozzina di elefanti riversi per terra. Hanno subito pensato al peggio, ma quando hanno visto che i grandi vasi di liquore mahua in fermentazione erano rotti e completamente svuotati hanno capito che erano ubriachi. Come riporta il Press Trust of India, il "rave" è avvenuto alle porte di un villaggio del distretto di Keonjhar. "Siamo andati nella giungla intorno alle 6 del mattino per preparare il mahua e abbiamo scoperto che tutti i vasi erano rotti e il liquore in fermentazione mancava", ha riportato Naria Sethi ai giornalisti indiani: "Abbiamo anche scoperto che gli elefanti stavano dormendo. Hanno consumato il liquore fermentato e si sono ubriacati".