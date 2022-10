India, architettura a reticolo utilizzata per costruire nuovi edifici

Per secoli l'architettura indiana è stata caratterizzata da intricate strutture a traliccio. Ora, mentre gli architetti moderni cercano modi migliori per mantenere gli edifici freschi, questa struttura sta tornando in auge ascolta articolo Condividi

Il reticolo degli edifici indiani crea flussi di luce che perforano gli intricati schermi jaali, creando un effetto di illuminazione e profondità. Il termine jaali, che significa rete, è usato nell'Asia centrale e meridionale: tagliato dal marmo o dall'arenaria rossa in motivi ornamentali, il reticolato era una caratteristica architettonica distinta in India tra il XVI e il XVIII secolo. I jaali squisitamente intagliati del Taj Mahal, costruito nella città indiana di Agra a metà del XVII secolo, creano una miscela ritmica di pieni e vuoti, concavi e convessi, linee e curve, luci e ombre. L'Hawa Mahal, o "Palazzo del vento", costruito nel 1799 dai governanti Rajput di Jaipur, ha 953 finestre con schermi a traliccio progettati per far entrare una leggera brezza.

Una tenda per la privacy vedi anche Taj Mahal cambia colore Oltre ad aggiungere un tocco artistico agli edifici, questi schermi a traliccio "permettono all'aria di circolare, li proteggono dalla luce solare e forniscono una tenda per la privacy", afferma Yatin Pandya, architetto specializzato nella conservazione del patrimonio culturale e autore di diversi libri sulla progettazione sostenibile. Ora, nella ricerca di soluzioni di raffreddamento sostenibili, gli architetti stanno riprendendo questo antico design per costruire edifici confortevoli e a basse emissioni di carbonio.

Il Piano d'azione per il raffreddamento vedi anche In vendita villa monumento esempio di architettura razionalista Di fronte alla rapida urbanizzazione e all'aumento delle temperature, l'India è ora alla ricerca di soluzioni di raffreddamento sostenibili, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico. Nel 2019, il governo indiano ha lanciato il Piano d'azione per il raffreddamento dell'India, che delinea le azioni necessarie per garantire l'accesso ad un progetto sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Il piano sottolinea l'importanza degli interventi di "rinfrescamento" passivo - la manipolazione di elementi architettonici per il raffreddamento - per aumentare la resilienza climatica e ridurre l'effetto isola di calore urbana, in cui edifici e strade assorbono e trattengono il calore.

Si cercano metodi alternativi approfondimento Expo Dubai: i-Mesh, architettura morbida per futuro sostenibile "La minaccia di un forte stress da caldo è già presente in India e si prevede che peggiorerà nei prossimi anni. Questo aumenterà la domanda di condizionatori d'aria, che hanno un'enorme emissione di calore", afferma J Srinivasan, illustre scienziato dell'Indian Institute of Science di Bangalore, in India. Sono necessari metodi alternativi per raffreddare un edificio, aggiunge, tra cui la progettazione di edifici che riducano al minimo il fabbisogno di aria condizionata. Di fronte a questa sfida, alcuni architetti si stanno ispirando a soluzioni del passato, tra cui il tradizionale jaali.